В Китае мужчина потратил $120 тысяч на 300-летний абонемент в спортзал

В Китае 45-летний житель Ханчжоу стал жертвой мошенников, потратив 120 тысяч долларов на 300-летний абонемент в спортзал. Об этом пишет местная газета South China Morning Post.
Мужчина рассказал журналистам, что купить около 1200 тренировок и членских карточек с накопительным сроком действия 300 лет ему предложил сотрудник отдела продаж тренажерного зала. По его словам, руководство спортклуба пообещало прибыль спустя несколько месяцев.
Мужчина заключил с тренажерным залом 26 контрактов, однако вместо обещанных доходов от перепродажи он обнаружил исчезновение всего руководящего состава клуба. После этого он выяснил, что во всех заключенных договорах не упоминалось о возврате средств. Также в контрактах было указано, что абонемент не может быть передан другим лицам.
