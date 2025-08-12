В Китае мужчина потратил $120 тысяч на 300-летний абонемент в спортзал

Мужчина заключил с тренажерным залом 26 контрактов, однако вместо обещанных доходов от перепродажи он обнаружил исчезновение всего руководящего состава клуба. После этого он выяснил, что во всех заключенных договорах не упоминалось о возврате средств. Также в контрактах было указано, что абонемент не может быть передан другим лицам.