Все детские сады переведут на новую систему финансирования

В 135 детских садах более 7 тысяч малышей смогли повысить навыки использования государственного языка в рамках реализации проекта «Тілге бойлау». Кроме того, проект «Успеть до пяти», который помогает родителям развивать детей до 5 лет в семейных условиях, будет повсеместно внедрен в систему дошкольного образования с нового учебного года. В сентябре этого года в пилотном формате стартует новый проект, направленный на приобщение детей к труду с раннего возраста. Он будет внедрен в 100 детских садах и охватит около 12 тысяч детей.