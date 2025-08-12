На трассе «Ростов — Ставрополь» произошло смертельное ДТП

Вечером в понедельник, 11 августа, на 97-м километре автодороги «Ростов — Ставрополь» в Егорлыкском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Рено» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением 34-летнего водителя.
В результате лобового столкновения водитель «Рено» и его 50-летний пассажир погибли на месте до прибытия медиков. Водитель и 33-летний пассажир встречного автомобиля получили травмы и были экстренно госпитализированы.
