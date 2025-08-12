Ричмонд
На трассе «Ростов — Ставрополь» произошло смертельное ДТП

Двое погибли, еще двое пострадали в аварии в Егорлыкском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 11 августа, на 97-м километре автодороги «Ростов — Ставрополь» в Егорлыкском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Рено» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением 34-летнего водителя.

В результате лобового столкновения водитель «Рено» и его 50-летний пассажир погибли на месте до прибытия медиков. Водитель и 33-летний пассажир встречного автомобиля получили травмы и были экстренно госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи Главного следственного управления МВД по Ростовской области. Проводятся все необходимые процессуальные действия для установления точных причин трагедии.

