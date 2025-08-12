Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

В этом году 341 тысяча детей будет принята в первый класс. В 11-й выпускной класс прошли 232 тысячи учащихся. Особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Для этого искусственный интеллект интегрирован в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика», также утверждены этические стандарты. Для учеников 1−11 классов разработаны онлайн-курсы «Day of AI», а также будут организованы курсы для педагогов.