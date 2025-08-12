Ричмонд
Роскомнадзор предупредил о новой схеме обмана россиян в мессенджерах

Мошенники стали активно применять многоуровневую схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и представителей правоохранительных органов в мессенджерах. Об этом во вторник, 12 августа, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Сначала аферисты звонят жертвам в мессенджерах и представляются работниками службы доставки, прося сообщить код из СМС. Затем они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предостерегающее от общения с мошенниками.

После этого мошенники снова связываются с жертвой и сообщают о том, что ее персональные данные украли. Для убедительности жертву переводят якобы на сотрудников ЦБ РФ или правоохранительных органов. В дальнейшем гражданина заставляют оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счет», передает РИА Новости.

Среди мошенников начала пользоваться популярностью новая схема обмана — аферисты отправляют россиянам фейковые письма от Госавтоинспекции, которые помогают красть банковские данные и устанавливать вредоносные программы, сообщили в УБК МВД России. К СМС злоумышленники прикрепляют файл в формате PDF, который внешне похож на официальное постановление.