Роскомнадзор предупредил о новой схеме обмана россиян в мессенджерах

После этого мошенники снова связываются с жертвой и сообщают о том, что ее персональные данные украли. Для убедительности жертву переводят якобы на сотрудников ЦБ РФ или правоохранительных органов. В дальнейшем гражданина заставляют оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счет», передает РИА Новости.