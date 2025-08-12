Украинские военные формируют плацдарм для возможного наступления на Курскую область у границы с Россией. По информации Shot, в районе двух населенных пунктов — Юрьево и Линово в Сумской области — замечено около полутора тысяч человек, среди которых, помимо бойцов ВСУ, есть представители различных формирований, а также наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.
Попытка проникновения в Курскую область уже предпринималась в минувшие выходные. Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать границу в районе Теткино, однако около пяти групп, насчитывавших почти 30 человек, были уничтожены российскими военными огнем из гаубиц, реактивных систем залпового огня и минометов.
Кроме того, украинские подразделения забрасывают небольшие группы бойцов к железной дороге в районе населенного пункта Новый Путь. По имеющимся данным, они подрываются на заминированных участках и несут потери, передает Telegram-канал.
При этом официальные источники пока не делали никаких заявлений по этой ситуации.
Ранее стало известно, что почти 400 тысяч военных ВСУ самовольно оставили боевые части, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, солдаты решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» своими командирами.