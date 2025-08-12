Shot: ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область у границы с РФ

Украинские военные формируют плацдарм для возможного наступления на Курскую область у границы с Россией. По информации Shot, в районе двух населенных пунктов — Юрьево и Линово в Сумской области — замечено около полутора тысяч человек, среди которых, помимо бойцов ВСУ, есть представители различных формирований, а также наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.