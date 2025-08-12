В Нижнекамске и Нижнем Новгороде приостановлены полеты

Аэропорты Нижнекамска и Нижнего Новгорода вынуждены приостановить работу. В авиагаванях временно будут недоступны взлет и посадка самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Как уточняет ведомство, решение принято для безопасности воздушных судов.