В Башкирии подорожали препараты от давления, аллергии и боли

Первое место по росту цен занял «Эналаприл», упаковка из 10 таблеток теперь стоит 27,67 рубля, что на 8,3% дороже, чем в январе. Почти так же сильно поднялась цена на «Супрастин», достигнув 73,58 рубля за упаковку.