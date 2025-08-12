В Башкирии подорожали препараты от давления, аллергии и боли

С начала года в Башкирии значительно выросли цены на многие важные медикаменты. Согласно данным Росстата, сильнее всего подорожали препараты от давления, аллергии и боли.
Первое место по росту цен занял «Эналаприл», упаковка из 10 таблеток теперь стоит 27,67 рубля, что на 8,3% дороже, чем в январе. Почти так же сильно поднялась цена на «Супрастин», достигнув 73,58 рубля за упаковку.
В тройку самых подорожавших лекарств вошел и отечественный «Анальгин» (метамизол натрия), который теперь стоит 36,36 рубля, что на 7,6% больше.
Также заметно выросли цены на другие важные препараты. Корвалол подорожал до 45,68 рубля, дротаверин — до 401,93 рубля, бинты — до 46,16 рубля. Таурин теперь стоит 44,15 рубля, активированный уголь — 23,01 рубля, верошпирон — 58,42 рубля, а ацетилсалициловая кислота («Аспирин») — 20,07 рубля.