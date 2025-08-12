Госдума хочет внести изменения в домашние задания школьников: подробности

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подвел итоги общественного обсуждения системы домашних заданий для школьников. В своем Telegram-канале он отметил, что тема вызвала значительный резонанс — публикация набрала более 1,2 миллиона просмотров и около 9 тысяч комментариев.
По результатам анализа мнений, большинство участников дискуссии считают нагрузку на школьников чрезмерной и выступают за ее снижение. Володин подчеркнул, что по вопросу домашних заданий звучат различные предложения.
С одной стороны, обсуждается необходимость борьбы с формальным подходом к выполнению заданий, когда ученики используют искусственный интеллект, специальные программы или просто копируют готовые решения из интернета. С другой стороны, отмечается важность сохранения домашней работы как инструмента закрепления материала и развития у школьников критического мышления, творческих способностей и самостоятельности.
«Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации. Спасибо вам за обратную связь», — заключил председатель ГД.
Ранее Володин подчеркнул, что заданные в школе домашние задания должны развивать у детей исследовательские навыки и критическое мышление, а не провоцировать поиск готовых ответов через интернет-ресурсы и искусственный интеллект.