Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума хочет внести изменения в домашние задания школьников: подробности

Володин: Госдума выработает предложения по домашним заданиям в школах РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подвел итоги общественного обсуждения системы домашних заданий для школьников. В своем Telegram-канале он отметил, что тема вызвала значительный резонанс — публикация набрала более 1,2 миллиона просмотров и около 9 тысяч комментариев.

По результатам анализа мнений, большинство участников дискуссии считают нагрузку на школьников чрезмерной и выступают за ее снижение. Володин подчеркнул, что по вопросу домашних заданий звучат различные предложения.

С одной стороны, обсуждается необходимость борьбы с формальным подходом к выполнению заданий, когда ученики используют искусственный интеллект, специальные программы или просто копируют готовые решения из интернета. С другой стороны, отмечается важность сохранения домашней работы как инструмента закрепления материала и развития у школьников критического мышления, творческих способностей и самостоятельности.

«Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации. Спасибо вам за обратную связь», — заключил председатель ГД.

Ранее Володин подчеркнул, что заданные в школе домашние задания должны развивать у детей исследовательские навыки и критическое мышление, а не провоцировать поиск готовых ответов через интернет-ресурсы и искусственный интеллект.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше