Ребенка с тяжелым пороком сердца экстренно доставили с Камчатки в Хабаровск

Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, ребенок родился с пороком сердца. Его перевели в детскую больницу — там он получал необходимое лечение, однако младенцу требовалась операция. Медики приняли решение о переводе малыша в Центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.
Помощь врачам оказали сотрудники Камчатского авиационного предприятия — благодаря их действиям новорожденного оперативно доставили в федеральное медучреждение. По словам директора авиакомпании Алексея Храброва, пилоты в подобных ситуациях осознают, что на счету каждая минута.
«На таких рейсах всегда присутствуют медики, так что наша задача — быстро и безопасно всех доставить в пункт назначения», — подчеркнул Алексей.