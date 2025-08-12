Ричмонд
Ребенка с тяжелым пороком сердца экстренно доставили с Камчатки в Хабаровск

Врачи Камчатской краевой детской больницы и сотрудники регионального авиационного предприятия провели операцию по спасению трехдневного малыша с тяжелым пороком сердца. Ребенка доставили в Хабаровск.

Источник: Российская газета

Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, ребенок родился с пороком сердца. Его перевели в детскую больницу — там он получал необходимое лечение, однако младенцу требовалась операция. Медики приняли решение о переводе малыша в Центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Помощь врачам оказали сотрудники Камчатского авиационного предприятия — благодаря их действиям новорожденного оперативно доставили в федеральное медучреждение. По словам директора авиакомпании Алексея Храброва, пилоты в подобных ситуациях осознают, что на счету каждая минута.

«На таких рейсах всегда присутствуют медики, так что наша задача — быстро и безопасно всех доставить в пункт назначения», — подчеркнул Алексей.