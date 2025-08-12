Ребенка с тяжелым пороком сердца экстренно доставили с Камчатки в Хабаровск

Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, ребенок родился с пороком сердца. Его перевели в детскую больницу — там он получал необходимое лечение, однако младенцу требовалась операция. Медики приняли решение о переводе малыша в Центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.