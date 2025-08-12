Ошибки в навигации Самары: туристические указатели вводят в заблуждение

Министерство туризма Самарской области объявило о начале сбора предложений от жителей и гостей региона для разработки новой Стратегии развития туризма. Основная цель инициативы — повысить удобство и привлекательность Самары и области для туристов.
Редакция «МК в Самаре» обратилась в министерство с официальным запросом, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам с туристическими указателями в городе. Как показывают проверки, многие таблички и указатели содержат неточные или вводящие в заблуждение направления, что затрудняет ориентацию не только для гостей города, но и для местных жителей.
В городе уже установлены современные навигационные комплексы — «Вехи Самары», которые оснащены интерактивными экранами и корректно отражают расположение основных достопримечательностей. Однако традиционные туристические указатели требуют корректировки, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу.
Жители и гости региона могут направлять свои предложения и замечания на электронную почту RusinovaJUG@samregion.ru до 15 августа. Лучшие идеи войдут в проект новой стратегии, которая должна стать основой для развития туризма в Самарской области на ближайшие годы.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.