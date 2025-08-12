Ошибки в навигации Самары: туристические указатели вводят в заблуждение

Редакция «МК в Самаре» обратилась в министерство с официальным запросом, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам с туристическими указателями в городе. Как показывают проверки, многие таблички и указатели содержат неточные или вводящие в заблуждение направления, что затрудняет ориентацию не только для гостей города, но и для местных жителей.