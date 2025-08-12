В Уфе пройдет Парад флагов родов войск

Федеральный проект «Дни армейской культуры» пройдет в Республике Башкортостан с 22 по 27 августа. В рамках фестиваля запланировано более 300 мероприятий по всей республике. На Советской площади Уфы в эти дни будут проходить вечерние концерты, музыкальные фестивали и выступления приглашённых артистов, которые будут ждать всех желающих с 18.00.