В Уфе пройдет Парад флагов родов войск

В день открытия в параде, приуроченном ко Дню Государственного флага Российской Федерации, примут участие обучающиеся кадетских корпусов и формирования юнармейцев Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
Торжественным маршем знаменные группы пронесут государственные флаги и флаги родов войск — Государственный флаг Российской Федерации; Государственный Флаг Республики Башкортостан; Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии (Знамя Победы в ВОВ); Флаг Сухопутных войск Российской Федерации, Флаг Воздушно-космических сил Российской Федерации; Флаг Военно-морского флота Российской Федерации; Флаг Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации; Флаг Воздушно-десантных войск Российской Федерации; Знамя 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».
Завершит парад торжественный выход парадного расчета спортсменов и известных общественных деятелей Башкортостана, которые внесут на площадь главный символ праздника — российский триколор длиной более 10 метров.
Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением народного артиста РБ Дмитрия Крюкова исполнит государственные гимны. Церемония поднятия флагов станет кульминационным моментом вечера.
После парада 22 августа на Советской площади откроется III Международный фестиваль классической музыки «Романтика осени». В программе — песни военных лет. Перед зрителями выступят заслуженный артист РФ, народный артист РБ Аскар Абдразаков, заслуженный артист РФ Василий Ладюк, заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.
Недельный фестиваль, который охватит не только столицу, но и все муниципалитеты республики, состоится по инициативе Главы Республики Башкортостан и при поддержке правительства Республики Башкортостан.
Федеральный проект «Дни армейской культуры» пройдет в Республике Башкортостан с 22 по 27 августа. В рамках фестиваля запланировано более 300 мероприятий по всей республике. На Советской площади Уфы в эти дни будут проходить вечерние концерты, музыкальные фестивали и выступления приглашённых артистов, которые будут ждать всех желающих с 18.00.
12+