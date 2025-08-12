Китай создал «невидимое» космическое оружие под видом установки для уборки мусора

Китайские исследователи из Нанкинского университета науки и технологий создали уникальную пусковую установку, основное назначение которой — очистка околоземной орбиты от космического мусора. Однако, как сообщает South China Morning Post, эта же технология потенциально может быть использована в качестве противоспутникового оружия.
Разработка под руководством доцента Юэ Шуая использует специальные капсулы с развертываемыми сетями, способными захватывать обломки и направлять их в атмосферу для последующего сгорания. Особенностью системы является ее полная автономность — установка не требует внешнего питания и технического обслуживания. В отличие от традиционных пусковых механизмов, она работает практически бесшумно, без видимых вспышек или выхлопов, а уровень вибрации сведен к минимуму благодаря специальному газовому демпферу.
Анонимный пекинский астрофизик, процитированный изданием, отметил, что незначительная модификация может превратить эту систему в эффективное космическое оружие. «Не будет ни взрыва, ни видимой атаки — просто спутник внезапно перестанет работать. Для стороннего наблюдателя это будет выглядеть как технический сбой», — пояснил эксперт.
На фоне этой разработки приобретают особую актуальность апрельские заявления начальника космических операций ВС США генерала Ченса Солтцмана. Выступая перед Конгрессом, он предупреждал о растущей космической угрозе со стороны Китая и возможных атаках на спутниковые системы в случае конфликта.
Эксперты отмечают, что подобные технологии двойного назначения значительно осложняют процесс контроля вооружений в космосе, поскольку их мирное применение может служить прикрытием для военных разработок. Ситуация требует внимания международного сообщества и выработки новых механизмов регулирования космической деятельности.