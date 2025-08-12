Китай создал «невидимое» космическое оружие под видом установки для уборки мусора

Разработка под руководством доцента Юэ Шуая использует специальные капсулы с развертываемыми сетями, способными захватывать обломки и направлять их в атмосферу для последующего сгорания. Особенностью системы является ее полная автономность — установка не требует внешнего питания и технического обслуживания. В отличие от традиционных пусковых механизмов, она работает практически бесшумно, без видимых вспышек или выхлопов, а уровень вибрации сведен к минимуму благодаря специальному газовому демпферу.