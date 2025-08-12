Инфекционисты в РФ заявили о необходимости срочных мер из-за менингококка

В России с начала этого года зарегистрировали уже свыше 1200 случаев менингококковой инфекции, а за весь прошлый год их было не более 600. На этом фоне медики призвали вводить вакцинацию жителей. Об этом в беседе с РБК рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.