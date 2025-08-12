Инфекционисты в РФ заявили о необходимости срочных мер из-за менингококка

В России с начала этого года зарегистрировали уже свыше 1200 случаев менингококковой инфекции, а за весь прошлый год их было не более 600. На этом фоне медики призвали вводить вакцинацию жителей. Об этом в беседе с РБК рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.
«Даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп», — сказала она.
Педиатр Лилит Аракелян объяснила рост случаев менингококковой инфекции несколькими факторами. Во-первых, некоторые родители из-за пандемии COVID-19 пропустили или отложили прививки детям; во-вторых, в России стало больше завозных случаев инфекции после активизации поездок за границу; в-третьих, увеличилось число антипрививочников.
Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что защититься от опасной инфекции можно, сделав специальную прививку от менингита. Она делается по эпидемиологическим показаниям в любом возрасте, а также детям от трех лет.