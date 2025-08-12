Власти заявили о перебоях с холодной водой в Кобрине из-за аварии. Подробности озвучили в пресс-службе Кобринского райисполкома.
В ведомстве уточнили, что в связи с аварией на наружных сетях водоснабжения, во вторник, 12 августа, могут быть перебои с холодной водой в период с 09.00 до 12.00 на нескольких улицах города. Указаны улицы Жукова, Интернациональная, Трудовая, Пушкина, Советская. В пресс-службе отметили, что подвоз воды будет организован по номеру 5−13−04.
