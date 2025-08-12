Экс-вице-губернатор Аляски Леман заявил, что штат хранит русское наследие

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман рассказал, что регион, где в 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по-прежнему хранит значительное русское наследие, оставшееся со времен Русской Америки. По его словам, оно проявляется в языке, религии и культуре, а на Аляске насчитывается более семисот географических названий с русскими корнями.
Леман рассказал, что его отец родился в 1917 году в поселении Нинильчик на полуострове Кенай — спустя полвека после продажи Аляски. Он подчеркнул, что в то время первым языком для местных детей оставался русский, а не английский.
По его словам, Нинильчик был основан в 1847 году, за двадцать лет до того, как Аляска перешла к США. Поселение создавалось для бывших работников русско-американской колонии, которые стремились обзавестись семьями, заниматься рыбалкой, охотой и земледелием.
Леман отметил, что эти традиции и культурные корни до сих пор ощущаются в жизни региона, а сам выбор Аляски местом проведения саммита он считает символичным, передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным, однако потом отметил, что оговорился и встреча пройдет на Аляске. Он добавил, что будет убеждать российского лидера закончить конфликт на Украине.