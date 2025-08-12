Экс-вице-губернатор Аляски Леман заявил, что штат хранит русское наследие

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман рассказал, что регион, где в 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по-прежнему хранит значительное русское наследие, оставшееся со времен Русской Америки. По его словам, оно проявляется в языке, религии и культуре, а на Аляске насчитывается более семисот географических названий с русскими корнями.