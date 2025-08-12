Эксперты выяснили, как избавиться от привычки сидеть в телефоне по утрам

Ричмонд
Эксперты объяснили, почему следует избегать использования телефона по утрам. По их словам, такая привычка вызывает чрезмерную стимуляцию мозга, повышает тревожность и уровень стресса.

Просмотр почты, соцсетей и новостей сразу после пробуждения перегружает информацией, часто негативного характера. Это мешает сосредоточиться на собственных планах и мыслях.

Специалисты выделяют несколько причин утреннего «залипания» в телефон: желание отложить неприятные дела; страх пропустить важную информацию; потребность в одобрении через лайки в соцсетях.

Для избавления от привычки эксперты рекомендуют удалить отвлекающие приложения и переключить экран в черно-белый режим. Полезно использовать специальные программы, которые фиксируют время использования телефона и помогают контролировать его. Еще один способ — оставлять гаджет на ночь в другой комнате и пользоваться обычным будильником.