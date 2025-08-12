Навигационный сбой: как туристические указатели Самары вводят в заблуждение

Развитие туристической инфраструктуры — один из приоритетов Самарской области. Министерство туризма приглашает жителей региона участвовать в формировании новой стратегии, призванной сделать город удобнее и привлекательнее для гостей.
Однако на практике ориентирование в центре Самары порой ставит туристов в тупик. Причина — за правильностью традиционных туристических указателей, похоже, никто не следит.
В 2024 году в Самаре были установлены первые навигационные устройства «Вехи Самары». Эти трёхметровые конструкции разделяют город на пять тематических зон и оснащены интерактивными экранами с полной информацией о достопримечательностях и маршрутах. Такой подход значительно упрощает путешествие по городу и соответствует современным стандартам.
Но в то же время привычные туристические указатели продолжают играть важную роль — они менее заметны, но остаются основным ориентиром для многих пешеходов. К сожалению, проверка журналистов «МК в Самаре» выявила ряд серьёзных проблем с их точностью.
Например, на 1-ой очереди набережной у памятника Петру Алабину указатель, который должен вести к речному вокзалу, направляет туристов на площадь Революции — фактически в противоположную сторону. Указатель на Струковский сад направляет в сторону набережной, а сама набережная обозначена на месте «струкачей». Табличка к площади Куйбышева ведёт вверх по ул. Максима Горького, а к Музею Модерна — вниз по той же улице.
На другом указателе, установленном на площади Революции, направления к Хлебной площади и речному вокзалу обозначены в сторону улицы Фрунзе. Ленинградская, напротив, «ведёт» вниз по улице Венцека на набережную. А Самарский художественный музей, который находится в совсем другой части исторического центра, здесь обозначен в направлении той же улицы Венцека.
Эти и другие несоответствия, которые мы зафиксировали в нашем видеоматериале, мешают комфортному перемещению по городу и снижают общее впечатление от визита, особенно для тех, кто не знаком с местностью.
Наша редакция направила запрос в профильные ведомства с просьбой проверить и обновить навигационные знаки в центре города.
Сейчас открыт сбор предложений от жителей Самарской области, которые помогут сделать туризм в регионе более удобным и привлекательным. Свои идеи вы также можете отправлять на почту RusinovaJUG@samregion.ru до 15 августа.
