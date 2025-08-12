Ричмонд
Аляска будет безопасным местом для встречи Путина и Трампа: в США объяснили, почему

Лорен Леман: Аляска может быстро подготовиться к саммиту Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Аляска, где 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, способна очень быстро подготовиться к саммиту. У нее есть все возможности для обеспечения безопасности. Об этом РИА Новости сообщил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.

«Мы можем подготовиться очень быстро. Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения. И мы ее обеспечим», — сказал Леман.

В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа над Анкориджем перекроют воздушное пространство. Именно в этом городе, как ожидается, пройдут переговоры 15 августа.

Эта неделя, заверил помощник президента РФ Юрий Ушаков, будет посвящена напряженной подготовке аляскинской встречи. А пока Дональд Трамп получил приглашение провести следующие переговоры с Владимиром Путиным в России. То есть сомнений в том, что контакты на высшем уровне продолжатся, у Кремля нет.

