В Красноярском крае ожидается подъем уровня воды в реках

Спасатели предупредили жителей центральных и южных районов Красноярского края о возможном подтоплении низменных участков из-за подъема воды в реках.

Спасатели предупредили жителей центральных и южных районов Красноярского края о возможном подтоплении низменных участков из-за подъема воды в реках. Как сообщает региональное МЧС, это связано с прошедшими ливнями.

Наибольший подъем уровня — от 0,1 до 0,7 метра — зафиксирован на реках Туба, Кебеж, Оя, Мана, Кан и их притоках. По прогнозам ведомства, 12−13 августа вода продолжит прибывать.

МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов и на подтопляемых территориях. В случае угрозы затопления необходимо следовать рекомендациям спасателей и заранее позаботиться о безопасности.

Актуальную информацию о гидрологической обстановке можно уточнять в оперативных сводках МЧС.