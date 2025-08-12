Врачи призвали к срочной вакцинации от менингококка

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией, за первое полугодие 2025 года выявлено 1200 случаев, что вдвое превышает показатели всего 2024 года. Об этом сообщили РБК опрошенные инфекционисты.
Врачи предлагают включить вакцинацию от менингококка в национальный календарь прививок. Особое внимание следует уделить уязвимым группам: детям, подросткам, призывникам, студентам и людям с ослабленным иммунитетом. В настоящее время прививка делается только по эпидемическим показаниям.
Среди причин всплеска заболеваемости врачи называют последствия пандемии COVID-19, включая пропущенные вакцинации, увеличение массовых мероприятий и рост антипрививочных настроений. Для профилактики специалисты рекомендуют использовать современные поливалентные вакцины, защищающие от всех основных серотипов возбудителя.
Ранее появились сообщения о тысячах новых случаев заболевания вирусом чикунгунья в Китае.