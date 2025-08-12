Ричмонд
Штраф о неисполнении обязанностей иноагента начали взыскивать с Монеточки*

Судебные приставы начали исполнительное производство по взысканию штрафа в размере 30 тысяч рублей с певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*. Штраф был назначен за уклонение от выполнения обязанностей иноагента.

Документы поступили из районного суда Екатеринбурга, где Гырдымова* признана виновной в административном правонарушении по части второй статьи 19.34 КоАП. Несмотря на штраф, певица не оплатила его в установленный срок.

На основании этих материалов судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания задолженности. В России в отношении артистки также возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, связанных с законом об иностранных агентах.

Если вина певицы будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет, передает ТАСС.

19 октября прошлого года Монеточку* объявили в розыск. Ранее сообщалось, что ее уже дважды привлекали к административной ответственности за то, что она публикует в Сети материалы без пометки об иноагенте. Певица так и не выплатила соответствующие штрафы и продолжила выкладывать посты без пометки.

*Признана в РФ иноагентом.