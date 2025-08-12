Аномальная жара спровоцировала рост ядовитых медуз в Приморье

Этим летом отдыхающих в Приморье ждет неприятный сюрприз: ядовитые медузы-крестовики, обитающие в прибрежных водах, достигли рекордных размеров. Как отмечают в пресс-службе Приморского океанариума, одной из главных причин стало аномально теплое начало лета. Уже в июне температура воды поднялась выше нормы, создав идеальные условия для роста этих опасных существ.
Крестовики, обычно не слишком крупные, в этом сезоне «разъелись» как на дрожжах. Теперь их щупальца, усеянные стрекательными клетками с токсином, могут достигать длины, в 7 раз превышающей диаметр купола. А это значит, что медуза способна захватить и обездвижить целую креветку или даже атаковать мелкую рыбу.
Чем опасны крестовики? У них до 60 щупалец, каждое из которых содержит яд. Они любят мелководье с густыми водорослями — именно там чаще всего плавают люди. Укус вызывает сильный ожог, боль и аллергическую реакцию.
Хорошая новость: живут эти медузы недолго — с похолоданием воды их жизненный цикл завершится. Но их полипы успешно зимуют, и уже в следующем июне появятся новые поколения крестовиков.
Познакомиться с единственной ядовитой медузой российских морей можно в экспозиции «Японское (Восточное) море» — там крестовиков поселили в аквариум, где они не угрожают посетителям.
Если заметили в воде медузу с крестообразным рисунком на куполе — держитесь подальше. А если ожог все же произошел — сразу промойте кожу морской водой (не пресной!) и обратитесь к врачу.