Аномальная жара спровоцировала рост ядовитых медуз в Приморье

Крестовики, обычно не слишком крупные, в этом сезоне «разъелись» как на дрожжах. Теперь их щупальца, усеянные стрекательными клетками с токсином, могут достигать длины, в 7 раз превышающей диаметр купола. А это значит, что медуза способна захватить и обездвижить целую креветку или даже атаковать мелкую рыбу.