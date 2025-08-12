Главные новости 12 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 августа 2025.
Трамп отложил на три месяца введение новых пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп указом отсрочил на 90 дней дату введения новых пошлин на товары из КНР. Документ был подписан перед вступлением в действие высоких тарифов на китайский импорт. Ранее Вашингтон предложил Пекину уменьшить торговый дефицит закупкой американских соевых бобов.
Глава Пентагона может участвовать в переговорах Путина и Трампа
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что может стать участником встречи российского и американского президентов на Аляске. Он объяснил журналистам, что его присутствие на переговорах возможно, но зависит от рабочего графика. Встреча глав двух держав назначена на 15 августа.
Стало известно о согласии Украины на отказ от части территорий
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отказа от части регионов, занятых российской армией, которые могут стать предметом обсуждения на переговорах Трампа и Путина на Аляске. В обмен Киев желает получить гарантию включения в НАТО и поставки оружия, сообщает The Daily Telegraph.
В МИД России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Замглавы МИД Сергей Рябков считает, что предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске позволят нормализовать отношения между двумя государствами. Следствием договоренностей может стать восстановление авиасообщения. Рябков уточнил, что пока власти США не вернули изъятую российскую дипсобственность.
Россия и Бразилия договорились о финансовом сотрудничестве
Бразилия и Россия подписали меморандум, который подразумевает укрепление финансово-экономического партнерства. Страны договорились вести двусторонний экономический диалог, координировать действия в финансовой сфере. Меморандум подписан на фоне угроз США ввести санкции за торговлю с РФ.