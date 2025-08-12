Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 12 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 12 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 августа 2025.

Трамп отложил на три месяца введение новых пошлин против Китая

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп указом отсрочил на 90 дней дату введения новых пошлин на товары из КНР. Документ был подписан перед вступлением в действие высоких тарифов на китайский импорт. Ранее Вашингтон предложил Пекину уменьшить торговый дефицит закупкой американских соевых бобов.

Глава Пентагона может участвовать в переговорах Путина и Трампа

Источник: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что может стать участником встречи российского и американского президентов на Аляске. Он объяснил журналистам, что его присутствие на переговорах возможно, но зависит от рабочего графика. Встреча глав двух держав назначена на 15 августа.

Стало известно о согласии Украины на отказ от части территорий

Источник: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отказа от части регионов, занятых российской армией, которые могут стать предметом обсуждения на переговорах Трампа и Путина на Аляске. В обмен Киев желает получить гарантию включения в НАТО и поставки оружия, сообщает The Daily Telegraph.

В МИД России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Замглавы МИД Сергей Рябков считает, что предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске позволят нормализовать отношения между двумя государствами. Следствием договоренностей может стать восстановление авиасообщения. Рябков уточнил, что пока власти США не вернули изъятую российскую дипсобственность.

Россия и Бразилия договорились о финансовом сотрудничестве

Источник: РИА "Новости"

Бразилия и Россия подписали меморандум, который подразумевает укрепление финансово-экономического партнерства. Страны договорились вести двусторонний экономический диалог, координировать действия в финансовой сфере. Меморандум подписан на фоне угроз США ввести санкции за торговлю с РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше