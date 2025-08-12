Ричмонд
Встреча с бывшими: «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Сочи» 13 августа

Это будет второй матч группы B Кубка России по футболу. Он пройдет в среду вечером на стадионе «Фишт».

Это будет второй матч группы B Кубка России по футболу. Он пройдет в среду вечером на стадионе «Фишт».

В первом туре «зелено-бело-синие» одолели «Краснодар» на его поле — 2:1 (6+). Джимми Марин вывел самарцев вперед на 10-й минуте, Данила Козлов сравнял на 12-й, а Амар Рахманович забил последний гол встречи на 28-й.

Сочинцы проиграли столичному «Динамо» — 2:3 (6+). На 9-й знакомый фанатам «КС» Иван Сергеев открыл счет. На 34-й и 35-й Дмитрий Васильев и Захар Федоров перевернули ход игры и обеспечили южанам лидерство до 57-й. Тогда Сергеев оформил дубль. А добил «барсов» в добавленное время Даниил Фомин.

Всего «Крылья» и «Сочи» встречались 13 раз. У волжан — 12 побед. Плюс одна ничья. Крайний матч прошел еще 2 декабря 2023-го. В тот день «зелено-бело-синие» победили с разницей в два мяча — 2:0 (6+). Голы на счету Романа Ежова и Бенхамина Гарре.

Оба уже не играют за «КС». Причем первый этим летом как раз перешел к южанам как свободный агент. Позже к нему присоединился Антон Зиньковский. Он провел тот сезон в аренде в Самаре. Плюс выступал за местный клуб с 2019-го по 2022 год.

Как пройдет встреча с бывшей командой? Получится ли у подопечных Магомеда Адиева продлить беспроигрышную серию? Матч «Крылья Советов» — «Сочи» начнется 13 августа в 19:30 (6+).

Недавно сообщали, что эту игру рассудит Максим Перезва. Также сегодня в Самаре поработает Павел Шадыханов — «Акрон» принимает ЦСКА (6+).

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

