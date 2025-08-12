Ограничения на посещение лесов действуют в большинстве районов Гомельской области

По данным на утро 12 августа, ограничения введены в большинстве районов Гомельской области (за исключением Житковичского, Октябрьского и Светлогорского). В Могилевской области такая мера актуальна для Быховского, Могилевского, Мстиславского, Славгородского, Чаусского, Чериковского, Кричевского и Климовичского районов, а также пяти районов Брестской области — Каменецкого, Малоритского, Брестского, Кобринского и Жабинского.
Ограничения актуальны для Гродненского района в западной части страны, а также Сенненского в Витебской области.
В Минском регионе все леса свободны для посещения.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на официальном сайте Минлесхоза, где размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Перед отправлением в лес в ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальной ситуацией.