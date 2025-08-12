Ограничения на посещение лесов действуют в большинстве районов Гомельской области

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на официальном сайте Минлесхоза, где размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Перед отправлением в лес в ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальной ситуацией.