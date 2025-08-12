Основатель империи часов Rolex мог быть нацистским шпионом

Согласно документам из Национального архива Великобритании, основатель Rolex Ханс Вильсдорф считался «крайне нежелательной персоной» в стране. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Уточняется, что британские власти подозревали Вильсдорфа в возможном использовании своего положения для распространения нацистской пропаганды. Эти опасения отражены в материалах, датированных 1941−1943 годами, многие из которых помечены штампом Box 500 — обозначением штаб-квартиры MI5 в годы войны.
В 1941 году британский консул в Женеве сообщил, что Вильсдорф «известен своими нацистскими симпатиями», ссылаясь на информацию о его брате Карле, якобы работавшем в министерстве пропаганды Йозефа Геббельса. Швейцарская федеральная полиция также следила за ним, опасаясь его возможной причастности к распространению нацистской идеологии.
В отчете MI5 от 1943 года упоминается наблюдение за британским подразделением Rolex в Бекслихите и подозрения в шпионаже. Тем не менее, агентство решило не включать Вильсдорфа в черный список, несмотря на его «нежелательный» статус. Консул выражал уверенность в его политических взглядах и сомневался в его помощи военнопленным. Дополнительные подозрения могли быть связаны с поставками Rolex часов для итальянских подводников — элитного подразделения, сотрудничавшего с нацистами.
Том Болт, эксперт по часовому делу, отметил, что документы демонстрируют серьезность обеспокоенности британских властей и что включение Вильсдорфа в черный список могло бы нанести ущерб Rolex. Компания подтвердила осведомленность об архивных материалах и заявила о проведении независимого расследования под руководством швейцарского историка доктора Марка Перрену, специалиста по истории Швейцарии в годы Второй мировой войны, говорится в публикации.
