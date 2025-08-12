Жители омских Черемушек останутся без автобуса от Омскоблавтотранса

Маршрут № 133 «Микрорайон Черемуховское—Омск» проходит через Порт-Артур, Южное кладбище и поселок Светлый. Согласно расписанию, автобус должен ходить семь раз в день. О каких-либо альтернативах для жителей, после того как «Омскоблавтотранс» прекратит обслуживание этого маршрута, пока не сообщается.