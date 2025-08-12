Жители омских Черемушек останутся без автобуса от Омскоблавтотранса

С 28 октября жители микрорайона Черемушки останутся без автобуса № 113 — перевозчик, АО «Омскоблавтотранс», планирует отказаться от этого маршрута. О прекращении действия соответствующего свидетельства региональный минтранс объявил вчера, 11 августа.
Маршрут № 133 «Микрорайон Черемуховское—Омск» проходит через Порт-Артур, Южное кладбище и поселок Светлый. Согласно расписанию, автобус должен ходить семь раз в день. О каких-либо альтернативах для жителей, после того как «Омскоблавтотранс» прекратит обслуживание этого маршрута, пока не сообщается.
Напомним, это уже не первый случай, когда крупнейший перевозчик бросает маршруты. Ранее «КП Омск» сообщала, что к началу нынешнего лета «Омскоблавтотранс» отказался от трех автобусных маршрутов: № 1039, 1079 и 347.