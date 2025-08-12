Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации пенсий

Кроме того, отмечается, что индексация в 2025 году составила 9,5%, и ее применили к полной сумме — 36 351,59 рубля. В результате размер прибавки составил 3 453,4 рубля, и общая сумма к выплате с 2025 года — 22 981,34 рубля. При этом депутат подчеркнул, что даже с учетом новых правил пенсия работающих пенсионеров остается ниже выплат неработающих.