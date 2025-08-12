FT: Европа готовится к войне и расширяет военные заводы в три раза быстрее

Военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время. Производственные площади растягиваются до семи миллионов квадратных метров, и это — исторический масштаб, сообщает Financial Times.
Как сообщает издание, Европа, по всей видимости, готовится к войне, ведь строительная деятельность на европейских оружейных объектах пошла в ускоренном темпе, согласно анализу радиолокационных спутниковых данных, охватывающих 150 объектов 37 компаний. Согласно данным спутников, около трети рассмотренных участков имели признаки расширения или строительных работ.
Масштаб и разброс обнаруженных работ свидетельствуют о смене поколений в перевооружении, переходе Европы от производства «точно в срок» в мирное время к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения войны.
Так, например, площади выросли с 790 000 кв. метров в 2020−21 годах до 2,8 млн кв. метров в 2024−25 годах. На промышленных объектах возводят новые здания и прокладывают дороги. Наибольшего размаха достигли компании Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, который производит боеприпасы и взрывчатые вещества.
«Это глубокие и структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как только вы начинаете массовое производство снарядов, металлы и взрывчатка начинают течь, что снижает стоимость и сложность производства ракет», — объяснил происходящее Уильям Альберк, старший адъюнкт-научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall готовится запустить производство 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на заводе на Украине уже в 2026 году.