Жителей столицы предупредили об изменениях погоды на этой неделе

На этой неделе москвичам стоит ожидать умеренной прохлады с небольшим понижением температуры в ночные часы. Об этом информирует популярный сервис погоды.
Жителям столицы стоит приготовиться к дождливой погоде. Дневная температура останется на уровне +18…+20°. А вот в ночные часы столбики термометров поползут вниз. Средние показатели будут варьироваться в пределах +15…+17°.
По данным синоптиков, на протяжении недели будет наблюдаться тенденция к постепенному похолоданию. Велика вероятность дождей, особенно в начале семидневки.
Такая синоптическая картина сохранится до выходных. В субботу-воскресенье осадков не предвидится. Метеорологи успокаивают, погодных сюрпризов в московском регионе не стоит ожидать.