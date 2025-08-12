Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей столицы предупредили об изменениях погоды на этой неделе

На этой неделе москвичам стоит ожидать умеренной прохлады с небольшим понижением температуры в ночные часы.

На этой неделе москвичам стоит ожидать умеренной прохлады с небольшим понижением температуры в ночные часы. Об этом информирует популярный сервис погоды.

Жителям столицы стоит приготовиться к дождливой погоде. Дневная температура останется на уровне +18…+20°. А вот в ночные часы столбики термометров поползут вниз. Средние показатели будут варьироваться в пределах +15…+17°.

По данным синоптиков, на протяжении недели будет наблюдаться тенденция к постепенному похолоданию. Велика вероятность дождей, особенно в начале семидневки.

Такая синоптическая картина сохранится до выходных. В субботу-воскресенье осадков не предвидится. Метеорологи успокаивают, погодных сюрпризов в московском регионе не стоит ожидать.