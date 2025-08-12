Ричмонд
Приставы начали взыскание штрафа с Монеточки* за нарушение закона об иноагентах

Судебные приставы начали исполнительное производство о взыскании штрафа с певицы Елизаветы Гырдымовой* (Монеточки* — признана в РФ иноагентом).

Судебные приставы начали исполнительное производство о взыскании штрафа с певицы Елизаветы Гырдымовой* (Монеточки* — признана в РФ иноагентом). Решение о взыскании 30 тысяч рублей за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, поступило из районного суда Екатеринбурга, сообщает ТАСС.

Певица, проживающая за пределами России, не оплатила штраф в установленный срок. Помимо административной ответственности, в отношении Гырдымовой* (признана в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, которое предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Минюст РФ включил Монеточку* (признана в РФ иноагентом) в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, сославшись на получение ею иностранного финансирования, сбор средств в поддержку Украины и высказывания против специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из РФ актриса Мария Шалаева устроилась на работу в такси.

* — признана в РФ иноагентом.