Приставы начали взыскание штрафа с Монеточки* за нарушение закона об иноагентах

Певица, проживающая за пределами России, не оплатила штраф в установленный срок. Помимо административной ответственности, в отношении Гырдымовой* (признана в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, которое предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.