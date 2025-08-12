Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с 26-летним защитником Иваном Васиным

Игрок присоединился к «автозаводцам» в конце июня нынешнего года. У него был двусторонний контракт на сезон.
Иван Васин — воспитанник петербургского «Динамо». Осенью 2023 года перебрался в тульский клуб АКМ. В прошлом сезоне провел за него 30 матчей, набрал пять очков (одна шайба и четыре ассиста). Показатель полезности составил +4.
Этим летом подписал соглашение о сотрудничестве с волжанами. Однако закрепиться в составе не удалось.
«Хоккейный клуб “Лада” расторг контракт с защитником Иваном Васиным по обоюдному согласию сторон», — уточнили представители тольяттинской команды.
Недавно наставник «автозаводцев» Борис Миронов поделился впечатлениями от первой игры Кубка Минска против «Адмирала» из Владивостока.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.