Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с 26-летним защитником Иваном Васиным

Игрок присоединился к «автозаводцам» в конце июня нынешнего года. У него был двусторонний контракт на сезон.

Иван Васин — воспитанник петербургского «Динамо». Осенью 2023 года перебрался в тульский клуб АКМ. В прошлом сезоне провел за него 30 матчей, набрал пять очков (одна шайба и четыре ассиста). Показатель полезности составил +4.

Этим летом подписал соглашение о сотрудничестве с волжанами. Однако закрепиться в составе не удалось.

«Хоккейный клуб “Лада” расторг контракт с защитником Иваном Васиным по обоюдному согласию сторон», — уточнили представители тольяттинской команды.

Недавно наставник «автозаводцев» Борис Миронов поделился впечатлениями от первой игры Кубка Минска против «Адмирала» из Владивостока.

