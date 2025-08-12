Ричмонд
Самарская область окажется во власти грозы и ветра вечером 12 августа

12 августа в Самарской области прогнозируется резкая смена погодных условий.

12 августа в Самарской области прогнозируется резкая смена погодных условий. После рассеивания утреннего тумана регион окажется под влиянием теплого антициклона — к полудню температура поднимется с +16°С до +24°С при ясном небе.

Однако уже после 14:00 метеорологи ожидают стремительное ухудшение ситуации. Над областью сформируется холодный атмосферный фронт, который принесет кучево-дождевые облака. К вечеру в отдельных районах прогнозируются локальные ливни с грозами, сопровождаемые порывами северо-западного ветра 5−10 м/с. К ночи фронтальная система сместится к востоку, осадки прекратятся.

Особенностью сегодняшней погоды станет резкий суточный перепад температур (8°С) и высокая вероятность грозовых явлений в вечерние часы. Метеорологи рекомендуют жителям области учитывать эти факторы при планировании дня.

