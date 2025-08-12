В Уфе детский парк заплатит 550 тыс. рублей за отравление детей

В октябре 2023 года в парке развлечений «Джанго парк» во время празднования дня рождения у нескольких детей появились симптомы кишечной инфекции. По итогам эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, способствовавшие распространению заболевания.