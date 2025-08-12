В Уфе детский парк заплатит 550 тыс. рублей за отравление детей

В Уфе детский парк развлечений «Джанго парк» обязан выплатить более 550 тыс. рублей за отравление детей. Такое решение принял Советский районный суд города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
В октябре 2023 года в парке развлечений «Джанго парк» во время празднования дня рождения у нескольких детей появились симптомы кишечной инфекции. По итогам эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, способствовавшие распространению заболевания.
Суд частично удовлетворил требования надзорного органа. С ответчика взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму более 550 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.