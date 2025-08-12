За сутки в Ростовской области потушили 17 пожаров

В МЧС напомнили, что в ряде районов, включая северо-западные, центральные, южные и Приазовье, сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность и воздержаться от разведения огня в опасных зонах.