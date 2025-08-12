Ричмонд
За сутки в Ростовской области потушили 17 пожаров

В понедельник в Ростовской области девять раз горел сухостой.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки 11 августа пожарно-спасательные подразделения МЧС оперативно ликвидировали 24 происшествия на территории Ростовской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Восемь техногенных пожаров, девять случаев загорания сухой растительности и семь дорожно-транспортных происшествий потребовали привлечения 264 специалистов и 66 единиц техники. В ходе спасательных операций удалось спасти одного человека.

В МЧС напомнили, что в ряде районов, включая северо-западные, центральные, южные и Приазовье, сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность и воздержаться от разведения огня в опасных зонах.

