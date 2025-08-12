Врачи забили тревогу из-за опасной инфекции, требуются срочные мер

Врач-инфекционист рассказала об опасной менингококковой инфекции.
В России отмечен двукратный рост заболеваемости менингококковой инфекцией — с начала года зарегистрировано 1200 случаев. Об этом сообщает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, Екатерина Степанова.
«За весь прошлый год, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции. И, таким образом, на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер», — передает слова Степановой РБК.
Кроме того, врач пояснила, что для предотвращения распространения инфекции нужно уделить особое внимание вакцинации детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Рекомендуется усилить контроль за санитарными условиями в детских и образовательных учреждениях, а также своевременно выявлять и изолировать заболевших.