От Крузенштерна до наших дней: как русские мореплаватели покоряли океаны

222 года назад началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Нева» и «Надежда». Это была первая русская кругосветная экспедиция под руководством Ивана Крузенштерна. Поговорили с сотрудником Российской академии наук, обладателем титула «Выдающийся путешественник России», путешественником-кругосветчиком Евгением Ковалевским о заслугах русских моряков прошлого и о том, как их дело продолжает жить сегодня.
Первый российский кругосветный мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн вместе с Юрием Федоровичем Лисянским был направлен императором Александром в Русскую Америку. Они должны были доставить еду Российско-Американской компании, забрать пушнину и найти морской путь в Китай.
Наши мореплаватели Крузенштерн, Беллинсгаузен, Лисянский, Лазарев и Коцебу — первооткрыватели, давшие названия огромному количество островов в Тихом океане. Когда Крузенштерн вернулся, они вместе с Беллинсгаузеном издали атлас Южного моря (Южным морем раньше называли Тихий океан). Так вот, этим атласом мореплаватели всего мира пользовались целых 200 лет. Русские прошли в XIX веке 50 кругосветных экспедиций. Столько же, сколько и мореплаватели из всех прочих стран мира, вместе взятые. Так что нашей стране определенно есть чем гордиться.
Современные российские путешественники продолжают дело предков. Например, заслуженный мастер спорта, кавалер ордена Мужества Николай Литау первое кругосветное плавание организовал с девизом «Вокруг света по четырем океанам». Стартовало оно 14 ноября 1996 года. Посвятили кругосветку 300-летию Российского флота. Сергей Щербаков, омский капитан, прямо сейчас бороздит океаны на пару с бразильцем Алейшо Беловым.
Надо сказать, что сегодня, конечно, суда уже другие. В далеком прошлом кругосветное путешествие Крузенштерна заняло три года. Сейчас его путь можно пройти за 9 месяцев.
Бывают путешественники, которые идут по заданному маршруту без остановок. Чемпион России по парусному спорту Виталий Елагин не так давно завершил такой поход всего за 11 месяцев. Мы же в нашей последней кругосветке шли целых три года и четыре месяца. У нас были экспериментальные суда, каркасно-надувные, недоработанные. Они постоянно ломались, и путешествие заняло гораздо больше запланированных двух лет. К тому же мы не просто шли по морям, а проводили встречи с населением разных стран. А для этого нужно было договариваться, согласовывать каждое свое действие. Мы несли правду о России, потому что сейчас о ней никто не говорит. В СМИ — один негатив. И у нас была миссия народной дипломатии. Корабль мы называли «носителем правды». Во встречах приняли участие 45 тысяч человек. Поговорив со многими из них, я сделал вывод, что 97 процентов населения мира реальной информации ни о русских, ни о нашей стране не имеют. Например, когда в Германии мы говорили, что в Томске шесть университетов, немцы, просвещенный вроде народ, спрашивали, откуда в тайге может взяться университет. На островах Фиджи голландцы задали вопрос: «А что, в России есть мореплаватели?». Хотя Петр I в свое время именно в Голландии постигал морское искусство.
Я считаю, что путешественники объединяют мир. Эти слова мы используем как слоган для работы в ближайшие годы. Благодаря странствиям у нас появилось огромное количество друзей, и мы хотим продумывать с ними совместные проекты. Мы, по сути, повторяем то, что было в XIX веке. Иностранцы Крузенштерн, Беллинсгаузен и Витус Беринг служили на благо России. И сейчас, например, аргентинец Себастьян Ют вступил в Русское географическое общество. Альваро де Маричалар, испанский путешественник, который идет на гидроцикле по пути Магеллана, тоже наш друг. Мы стараемся быть похожими на наших предшественников и делать добро и для России, и для мира.
ДОСЬЕ.
Руководитель экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» Евгений Ковалевский завершил кругосветку 28 октября прошлого года в Кронштадте. Экспедиция продолжалась 3,5 года. Ее целью было пройти на уникальном надувном тримаране теми же маршрутами, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770−1846), Федор Литке (1797−1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778−1852).