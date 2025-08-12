От Крузенштерна до наших дней: как русские мореплаватели покоряли океаны

Бывают путешественники, которые идут по заданному маршруту без остановок. Чемпион России по парусному спорту Виталий Елагин не так давно завершил такой поход всего за 11 месяцев. Мы же в нашей последней кругосветке шли целых три года и четыре месяца. У нас были экспериментальные суда, каркасно-надувные, недоработанные. Они постоянно ломались, и путешествие заняло гораздо больше запланированных двух лет. К тому же мы не просто шли по морям, а проводили встречи с населением разных стран. А для этого нужно было договариваться, согласовывать каждое свое действие. Мы несли правду о России, потому что сейчас о ней никто не говорит. В СМИ — один негатив. И у нас была миссия народной дипломатии. Корабль мы называли «носителем правды». Во встречах приняли участие 45 тысяч человек. Поговорив со многими из них, я сделал вывод, что 97 процентов населения мира реальной информации ни о русских, ни о нашей стране не имеют. Например, когда в Германии мы говорили, что в Томске шесть университетов, немцы, просвещенный вроде народ, спрашивали, откуда в тайге может взяться университет. На островах Фиджи голландцы задали вопрос: «А что, в России есть мореплаватели?». Хотя Петр I в свое время именно в Голландии постигал морское искусство.