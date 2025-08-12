Ричмонд
Юные баскетболистки из Красноярского края получили золотые знаки ГТО

В День физкультурника пять воспитанниц Мотыгинской детско-юношеской спортивной школы были награждены золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В День физкультурника пять воспитанниц Мотыгинской детско-юношеской спортивной школы были награждены золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Обладательницы наград:

*5 ступень (16−17 лет):* Юлия Фокина и Элеонора Карасиди.

*4 ступень (13−15 лет):* Эвелина Агеева, Полина Маркитанова и Маргарита Окулова.

Все девушки занимаются баскетболом под руководством тренера Оксаны Денисовой и продолжают семейные спортивные традиции.

«В нашей семье спорт — это образ жизни, — рассказала Эвелина Агеева. — К программе ГТО подключились все: мама, брат, бабушка и сестра. Вместе мы уже собрали 6 знаков отличия».

Программа ГТО включает 18 возрастных ступеней с разными нормативами для мужчин и женщин. Участвовать могут граждане от 6 лет. Золотой знак дает право на дополнительные баллы при поступлении в вузы и другие льготы.