В Оренбурге объявлена опасность БПЛА.
План «Ковер» введен в Оренбургской области. Мера была принята из-за опасности атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Сообщение размещено в Telegram-канале политика.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше