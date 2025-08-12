Ричмонд
В Оренбурге объявлена опасность БПЛА

План «Ковер» введен в Оренбургской области. Мера была принята из-за опасности атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Сообщение размещено в Telegram-канале политика.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
