Экс-начальника научного центра МО РФ Рутько обвиняют в миллионных взятках

Следствием установлено, что в 2014 году фигурант сформировал группу для выполнения работ по обновлению топографических карт для Индии. Игорь Бобров, который являлся старшим научным сотрудником специальной группы, предложил Игорю Рутько коррупционную схему, в рамках которой экс-начальник центра Минобороны должен был обеспечивать общее покровительство.