Экс-начальника научного центра МО РФ Рутько обвиняют в миллионных взятках

Московский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Министерства обороны России полковника Игоря Рутько, передает агентство ТАСС.
Сообщается, что Рутько обвиняют в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении должностных полномочий (пп. «а», «в» ч. 5 ст., ч. 6 ст. 290 УК, а также пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК).
Следствием установлено, что в 2014 году фигурант сформировал группу для выполнения работ по обновлению топографических карт для Индии. Игорь Бобров, который являлся старшим научным сотрудником специальной группы, предложил Игорю Рутько коррупционную схему, в рамках которой экс-начальник центра Минобороны должен был обеспечивать общее покровительство.
Уточняется, что экс-начальник научного центра МО РФ заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривается в особом порядке. Сейчас Рутько содержится под домашним арестом.
Напомним, накануне стало известно, что суд назначил 8,5 года колонии бывшему начальнику автобронетанковой службы ЦВО Денису Путилову, признав его виновным в получении особо крупной взятки при выполнении гособоронзаказа.