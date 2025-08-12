Бывшего мэра Тулуна осудили на 5 лет за халатность и превышение полномочий

Суд Иркутской области приговорил бывшего мэра Тулуна Юрия Кариха к пяти годам лишения свободы по обвинениям в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.
По информации ведомства, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Карих получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Уголовное дело было возбуждено по статьям: часть 1 статьи 293 УК РФ (халатность), части 2 статей 285 и 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностных полномочий главой местного самоуправления) и части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере с использованием служебного положения).
В период с 2014 по 2023 год Карих, занимая должность мэра, не предпринял необходимые меры для расселения 29 семей, проживавших в аварийном общежитии.
В 2020 году, превысив свои полномочия, он незаконно включил в список пострадавших от наводнения 2019 года жильцов 11 домов. При этом люди, потерявшие жилье в результате паводка, не были обеспечены новой жилплощадью.
С 2020 по 2022 год Карих через сделки с аффилированными лицами завладел правом собственности на муниципальный земельный участок, что причинило ущерб бюджету города более одного миллиона рублей. В 2022 году он также незаконно передал земельный участок своему сыну.
