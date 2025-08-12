The Aviationist: окрашенный в цвета Су-57 истребитель F-16 имитирует угрозы

По данным источника, самолет ранее относился к ВВС Израиля, а сейчас принадлежит частной компании Top Aces. На его хвостовой части и крыльях нанесены изображения в виде красных звезд — такие есть на российских самолетах. Также на нем присутствует надпись «Опыт важен».