The Aviationist: окрашенный в цвета Су-57 истребитель F-16 имитирует угрозы

Американский истребитель F-16A/B Netz, окрашенный в цвета российского самолета Су-57, имитирует возможные угрозы, передает портал The Aviationist.
По данным источника, самолет ранее относился к ВВС Израиля, а сейчас принадлежит частной компании Top Aces. На его хвостовой части и крыльях нанесены изображения в виде красных звезд — такие есть на российских самолетах. Также на нем присутствует надпись «Опыт важен».
В начале августа истребитель завершил прохождение испытаний на аэродроме Феникс-Меса Гейтвей.
По словам автора публикации, версия самолета была модернизирована компанией до версии Advanced Aggressor Fighter. F-16 AAF был оснащен радаром с активными фазированными антенными решетками.
Ранее сообщалось, что на Украине строят подземные бункеры для истребителей F-16 и Mirage.