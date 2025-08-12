Ричмонд
The Aviationist: окрашенный в цвета Су-57 истребитель F-16 имитирует угрозы

На борт американского самолета нанесены красные звезды и надпись «Опыт важен».

Источник: Аргументы и факты

Американский истребитель F-16A/B Netz, окрашенный в цвета российского самолета Су-57, имитирует возможные угрозы, передает портал The Aviationist.

По данным источника, самолет ранее относился к ВВС Израиля, а сейчас принадлежит частной компании Top Aces. На его хвостовой части и крыльях нанесены изображения в виде красных звезд — такие есть на российских самолетах. Также на нем присутствует надпись «Опыт важен».

В начале августа истребитель завершил прохождение испытаний на аэродроме Феникс-Меса Гейтвей.

По словам автора публикации, версия самолета была модернизирована компанией до версии Advanced Aggressor Fighter. F-16 AAF был оснащен радаром с активными фазированными антенными решетками.

Ранее сообщалось, что на Украине строят подземные бункеры для истребителей F-16 и Mirage.