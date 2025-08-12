Мигранты захватили общественные помещения в питерской многоэтажке

В жилом доме петербургского района Металлострой разгорается конфликт между местными жителями и трудовыми мигрантами, незаконно занявшими помещения общего пользования. Как сообщает издание Readovka, бывшие колясочная и библиотека на первом этаже превратились в неофициальное общежитие для приезжих рабочих.
По свидетельствам жильцов, около месяца назад из библиотеки вынесли все книги и сломали полки. Теперь в этих помещениях можно увидеть разбросанные матрасы, следы приготовления пищи и бытовой мусор. Местным семьям, включая молодых родителей и родственников участников СВО, приходится оставлять детские коляски в жилых проходах.
Особое возмущение вызывает тот факт, что содержание этих захваченных помещений включено в коммунальные платежи законопослушных собственников. Активисты из числа жильцов сообщают, что планировали использовать освободившиеся площади для организации помощи фронту, в частности для плетения маскировочных сетей.
Историческое здание, построенное в 1969 году как общежитие НИИЭФА, было приватизировано в 2010 году. По информации местных жителей, с 2014 года помещения перешли под управление частной компании, которая использует их для размещения трудовых мигрантов.
На данный момент представители управляющей компании и городских властей не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Конфликт в Металлострое стал очередным примером проблем, связанных с неконтролируемым расселением мигрантов в жилых домах Санкт-Петербурга.