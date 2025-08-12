В США все чаще находят ошибки ИИ ChatGPT и Claude в судебных решениях

В США фиксируют рост случаев ошибок при использовании ИИ в судебной практике. Если раньше проблемы касались в основном юристов, то теперь искусственный интеллект применяют и судьи, что приводит к публикации решений с «галлюцинациями» нейросетей, пишет ferra.ru со ссылкой на MIT.