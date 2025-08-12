Ричмонд
В США все чаще находят ошибки ИИ ChatGPT и Claude в судебных решениях

В США фиксируют рост случаев ошибок при использовании ИИ в судебной практике.

В США фиксируют рост случаев ошибок при использовании ИИ в судебной практике. Если раньше проблемы касались в основном юристов, то теперь искусственный интеллект применяют и судьи, что приводит к публикации решений с «галлюцинациями» нейросетей, пишет ferra.ru со ссылкой на MIT.

Федеральный судья в Нью-Джерси уже был вынужден переписать постановление из-за ошибок ИИ. В Миссисипи судья отказался комментировать происхождение неточностей в своём решении. При этом некоторые судьи, как Ксавьер Родригес, используют ИИ только для вспомогательных задач — составления хронологий или вопросов адвокатам.

Судья Эллисон Годдард применяет ChatGPT и Claude для структурирования документов, но избегает их использования в уголовных делах. Эксперты отмечают, что судебные ошибки, вызванные ИИ, сложнее исправить, чем ошибки адвокатов, так как они фактически приобретают силу закона. Неконтролируемое применение технологий может снизить доверие к судебной системе.