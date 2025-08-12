В Госдуме пообещали разобраться с домашними заданиями школьников

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 12 августа 2025 года подвел итоги активной дискуссии, вызванной вопросом высокой учебной нагрузки на школьников. По его словам, более 1,2 миллиона просмотров и порядка девяти тысяч комментариев в социальных сетях свидетельствуют о значительной актуальности проблемы, что обуславливает необходимость разработки мер по ее решению.
Он отметил, что большинство участников обсуждения воспринимают нагрузку на учащихся как чрезмерную и выступают за ее снижение. Одним из ключевых аспектов дискуссии стало возможное изменение подходов к организации домашних заданий.
Володин указал, что часть мнений сводится к недопустимости формального выполнения работ, когда ученики используют искусственный интеллект, специализированные программы и готовые интернет-решения. Другие участники подчеркивают важность сохранения домашней работы для закрепления знаний, развития творческого потенциала, самостоятельности и аналитических способностей.
В своем Telegram-канале спикер подчеркнул, что на основе поступивших предложений планируется сформировать комплекс мер, направленных на коррекцию сложившейся ситуации и оптимизацию условий обучения учащихся.
