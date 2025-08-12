Ричмонд
В Госдуме пообещали разобраться с домашними заданиями школьников

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 12 августа 2025 года подвел итоги активной дискуссии, вызванной вопросом высокой учебной нагрузки на школьников.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 12 августа 2025 года подвел итоги активной дискуссии, вызванной вопросом высокой учебной нагрузки на школьников. По его словам, более 1,2 миллиона просмотров и порядка девяти тысяч комментариев в социальных сетях свидетельствуют о значительной актуальности проблемы, что обуславливает необходимость разработки мер по ее решению.

Он отметил, что большинство участников обсуждения воспринимают нагрузку на учащихся как чрезмерную и выступают за ее снижение. Одним из ключевых аспектов дискуссии стало возможное изменение подходов к организации домашних заданий.

Володин указал, что часть мнений сводится к недопустимости формального выполнения работ, когда ученики используют искусственный интеллект, специализированные программы и готовые интернет-решения. Другие участники подчеркивают важность сохранения домашней работы для закрепления знаний, развития творческого потенциала, самостоятельности и аналитических способностей.

В своем Telegram-канале спикер подчеркнул, что на основе поступивших предложений планируется сформировать комплекс мер, направленных на коррекцию сложившейся ситуации и оптимизацию условий обучения учащихся.

Читайте также: Учителя рассказали, почему не нужно убирать домашнее задание в школах.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

