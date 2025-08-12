Мошенники активизировались перед 1 сентября: как обманывают школьников и их родителей

В преддверии 1 сентября отмечается рост фишинговой активности мошенников. В таком случае речь идет не только о фейковых интернет-магазинах, но и об опасных софтах. Об этом «Известиям» рассказал глава направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрея Сиденко.
По его словам, в этом году перед 1 сентября мошенники будут часто продвигать покупку электроники, в том числе планшетов и смарт-часов. Новой схемой фишинга станет обсуждаемый ГОСТ на школьную форму.
«Могут поступать звонки или сообщения от сотрудников школы с просьбой передать персональные данные или коды из СМС якобы для добавления ребенка в класс или оформления бесплатного питания», — предупредил специалист.
Сиденко призывает критически воспринимать звонки и перепроверять данные за ними. Для обеспечения безопасности семьи специалисты советуют установить защитное ПО и применить программы родительского контроля.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о схеме, в которой мошенники используют учителей. Злоумышленники звонят родителям и представляются преподавателем. Они заявляют, что им срочно нужно обновить электронный журнал и просят назвать код из СМС-сообщения, которое пришло ребенку.