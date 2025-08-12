Мошенники активизировались перед 1 сентября: как обманывают школьников и их родителей

В преддверии 1 сентября отмечается рост фишинговой активности мошенников. В таком случае речь идет не только о фейковых интернет-магазинах, но и об опасных софтах. Об этом «Известиям» рассказал глава направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрея Сиденко.