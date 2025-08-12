Ричмонд
Стали известны соперники нового ХК «Самара» в межсезонье

Представители нового клуба поделились подробностями подготовки к предстоящему сезону НМХЛ.

Сегодня «Самара» сыграет с «Ястребами» из Уральска. 15−26 августа — с «Соколом» из Новочебоксарска. Ранее писали, что он должен был стать одним из первых соперников волжан.

24−25-го числа местная команда отправится в Пензу к «Дизелисту», 19−20 сентября примет все тот же «Сокол», а 23−24 — все тех же пензенцев (6+).

Также с 9-го по 14-е число следующего месяца «Самара» поучаствует в Кубке главы городского округа Чехов.

Недавно писали, что тольяттинская «Лада» расторгла контракт с 26-летним защитником Иваном Васиным. Он пополнил состав «автозаводцев» этим летом, но не смог закрепиться в составе.

