Исследовано влияние бактериальной инфекции на сердце

Исследование проводилось на 24 крысах с соблюдением норм биоэтики. Модель острого воспаления создавали за счет системного введения крысам бактериального токсина — липополисахарида Salmonella typhi, а также провоспалительного цитокина интерлейкин-6, обычно синтезирующегося в организме при бактериальных воспалениях. Ученые измеряли показатели крови животных и выявили у них изменения давления, пульса и линейной скорости кровотока. Это позволило сделать вывод о том, что развитие воспаления приводило к значимым перестройкам в деятельности сердечно-сосудистой системы крыс.