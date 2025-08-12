Лжетурагент обманула 200 россиян на 25 млн рублей и исчезла

Турагент из Тулы обманула 200 россиян, предлагая путевки в отели Турции, Египта, Кубы и Бали. Людей подкупали низкие цены на туры, а также обещанные выступления в рамках поездки известных исполнителей, таких как Шуфутинский, Меладзе Савичева.
Как пишет SHOT, мошенница отправляла договора от своего агентства, требуя оплаты. Затем переставала выходить на связь. Туристы стали подозревать обман.
Выяснилось, что туры никто не бронировал, а сама агент исчезла с поля зрения. Люди жалуются, что не могут вернуть свои деньги. Поиски принесли результаты. Обманутые клиенты выяснили, что девушка находится в психиатрической клинике.
20 семей написали заявление в полицию. Известно, о 200 пострадавших россиянах. Общий ущерб по предварительным подсчетам составил 25 миллионов рублей.
